В Вологодской области за сутки заболело более 1000 человек, 1 пациент умер от коронавируса

Сайт стопкоронавирус. рф сообщает о 1002 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе. Это фантастический рекорд за всю историю пандемии. 435 человек выздоровел, погиб 1 человек. Это минимальная смертность от коронавируса с июня 2021 года.

В России также побит рекорд — выявлено 141 883 новых случая коронавируса.

С начала эпидемии заболело 109 150 вологжан, 98 655 человек выздоровело, умерло 3 215 человек. Врачи скорой помощи сообщают о шквале звонков и просят вологжан не звонить в скорую без веских причин: помощь может не успеть тем, кому она жизненно необходима.

В регионе вакцинировано около 70 процентов взрослого населения.