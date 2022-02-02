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Общество2 февраля 2022 9:38

В Вологодской области за сутки заболело более 1000 человек, 1 пациент умер от коронавируса

Таковы рекорды пандемии на 2 февраля
Иван Чухнин
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Сайт стопкоронавирус. рф сообщает о 1002 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе. Это фантастический рекорд за всю историю пандемии. 435 человек выздоровел, погиб 1 человек. Это минимальная смертность от коронавируса с июня 2021 года.

В России также побит рекорд — выявлено 141 883 новых случая коронавируса.

С начала эпидемии заболело 109 150 вологжан, 98 655 человек выздоровело, умерло 3 215 человек. Врачи скорой помощи сообщают о шквале звонков и просят вологжан не звонить в скорую без веских причин: помощь может не успеть тем, кому она жизненно необходима.

В регионе вакцинировано около 70 процентов взрослого населения.

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