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Происшествия2 февраля 2022 9:03

Убийцу череповчанки искали долгих 17 лет

Подозреваемый заключен под стражу и вскоре предстанет перед судом
Иван Чухнин
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В январе 2005 года в Череповце, в собственной квартире была найдена убитой хозяйка - 44-летняя женщина. Преступник так и не был найден. Очевидно, что преступление было совершено из корыстных побуждений

Однако спустя 17 лет полицейские установили личность подозреваемого. Мужчину задержали, это 44-летний житель Череповца.

По данным следствия, подозреваемый пришел к женщине домой, несколько раз ударил ее молотком по голове, а затем задушил. После убийства мужчина забрал деньги и телефон. Он ушел незамеченным.

«Длительное время указанные преступления, совершенные в условиях неочевидности, оставались нераскрытыми. В настоящее время следствием предпринимаются исчерпывающие меры, направленные на завершение расследования», - сообщили в следственном комитете.

26 января 2022 года подозреваемому было предъявлено официальное обвинение. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.