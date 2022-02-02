В Череповце массово эвакуируют автомобили на штрафстоянку

Фото: ГИБДД Вологда, ВКонтакте.

В Череповце за нарушения эвакуировали на штрафстоянку 446 автомобилей, которые припарковались под знаками «Остановка или стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Автомобили мешали уборке дорог.

Коммунальщики работают в связке с ГИБДД. Как рассказал замдиректора «Спецавтотранса» Дмитрий Дураничев, пришлось приобрести второй эвакуатор, спецтехника работает круглосуточно. ГИБДД составляет протоколы, а коммунальщики вывозят транспорт на штрафстоянку.

- Повторных случаев единицы, то есть эта мера действует. Машины, которые поднимаем при уборке, ставим на место. Деньги за эвакуацию берем, если есть нарушение по протоколу ГИБДД. Эвакуатор работает одновременно с нарядом ГИБДД. Полиция проводит рейды, выявляет такие автомобили, если владелец не объявляется, не берет телефон, то, помимо штрафа за нарушение, оформляется акт об эвакуации на штрафстоянку, — рассказал Дмитрий Дураничев журналистам Череповца.

Эвакуация стоит чуть больше двух тысяч рублей. Кроме того, водителям придется оплатить хранение машины на штрафстоянке. Муниципальная спецстоянка находится на Западной, 5.