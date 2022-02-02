Перед судом предстанет нерадивый застройщик деревни Маурино Вологодского района

- Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

48-летний вологжанин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

48-летний учредитель и руководитель ООО «Строительное управление-35» и ООО «СпецСтрой» обманул дольщиков. При этом он имел продолжительный опыт в строительстве многоквартирных домов с привлечением денежных средств. Но 2015 по 2021 годы, не имея ресурсов, обещая построить два многоквартирных дома в д. Маурино Подлесного сельского поселения Вологодского района, заключал договоры участия в долевом строительстве.

В итоге дома не построил. Участникам долевого строительства причинен имущественный ущерб на общую сумму, превышающую 136 млн рублей.

Одновременно он, без получения соответствующих разрешений, подключил построенные ООО «Строительное управление-35» в деревне Маурино многоквартирные дома к локальным сетям водоснабжения и водоотведения. В итоге в реку Евковку стекают стоки, ущерб природе оценен в 1,5 млн рублей.

Вскоре строитель предстанет перед судом, сообщает СУ СК России по Вологодской области.

На имущество фигуранта, недвижимость и транспортные средства, наложен арест на сумму, превышающую 21 млн рублей, на имущество возглавляемых ими организации – на сумму, превышающую 3 млн рублей.