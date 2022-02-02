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Общество2 февраля 2022 7:37

В Череповце строители возведут еше 53 веранды в детсадах

Программа реализуется не первый год
Иван Чухнин
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Вадим Германов, ВКонтакте

Вадим Германов, ВКонтакте

В Череповце продолжат обновлять веранды в детских садах. Как сообщил мэр города, выбрано 14 учреждений, где их либо нет, либо давно пора заменить. На территории садов появятся 53 новые веранды, они помогут защитить детей от солнца и от непогоды. Таким образом, число новых навесов в череповецких детсадах достигнет 162. Например, 10 верад строители возведут в детсаду № 72, в саду № 59 - девять, в №29 — семь.

По словам Вадима Германова, "городская программа «Новая веранда» будет продолжаться, пока не заменим и не отремонтируем все конструкции, состояние которых далеко от идеала".

Он опубликовал полный список детских садов, где развернется строительство веранд.

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