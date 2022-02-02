19-летняя гонщица со 121 штрафом ГИБДД предстанет перед вологодским судом

В Вологде выявлена 19-летняя автоледи со 121 штрафом за нарушение Правил дорожного движения. Как сообщает сайт Вологда. рф, на улице Конева сотрудники ДПС остановили автомобиль «Форд Фокус». Проверяя документы, они выяснили, что 19-летняя девушка была без полиса ОСАГО. А в базе данных числился 121 неоплаченный штраф за нарушение Правил дорожного движения. Большинство из них назначены за превышение скорости.

В отношении девушки составлено постановление по делу об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ - неисполнение обязанности по страхованию своей автогражданской ответственности, а также протоколы за неуплату каждого штрафа в срок. Их пришлось выписать сразу 121 штуку.

Материалы по фактам неуплаты направили в суд.

На видео: драка девушки и сотрудников ГИБДД в Петербурге.