В Вологде сгорел автомобиль Nissan X-Trail

Пожар случился ночью. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

2 февраля в 2:58 пожарные Вологды выехали на пожар: горел автомобиль. ЧП случилось в микрорайоне «Зеленый город».

«Горело транспортное средство, автомобиль Nissan X-Trail, 2011 года выпуска. Площадь пожара составила 2 кв. метра. В ликвидации задействованы 2 единицы техники, 12 человек личного состава», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

Огонь повредил моторный отсек и лакокрасочное покрытие передней части автомобиля. По словам специалистов в МЧС, предположительная причина возгорания - поджог.