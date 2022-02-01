В Вологодском государственном университете готовятся к переводу на дистанционный формат

В Вологодском государственном университете новый учебный семестр начался в сложной обстановке. В университете более 70 студентов и 12 преподавателей болеют коронавирусной инфекцией. Практически каждый день выводятся на дистанционное обучение новые студенческие группы.

Поэтому преподавателям предложено продумать работу на случай перевода университета в целом или ряда дисциплин в дистанционный формат. А пока - минимизировать контакты, насколько это возможно.

Чтобы избежать вспышек заболеваний среди преподавателей им высланы подробные рекомендации. Так, им настоятельно советуют приходить к студентам в аудиторию напрямую, не заходя на кафедру. Начинать занятие, только после того как все студенты надели маски. Для профилактики важно проветривать аудитории, а нездоровых студентов требует немедленно отправлять домой.

И еще одна рекомендация администрации преподавателям: "Постарайтесь отказаться от сбора студенческих работ в бумажном виде. Если это невозможно, то дайте работам «отлежаться» в течение 2-3 дней. У нас были случаи передачи заболевания таким путем..."