Житель Белозерска застрелил сына и предстанет перед судом

Школьника застрелил собственный отец. Фото: материалы пресс-служб

Мужчина застрелил своего сына на охоте. Житель Белозерска обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему малолетнему сыну (ч. 1 ст. 109 УК РФ), вскоре предстанет перед судом.

ЧП случилось вечером 26 августа 2021 года. По мнению следователей, 38-летний житель Белозерска взял на охоту сына. Все разрешительные документы на добычу водоплавающей дичи, охотничьими ружьем и патронами у него был. С мальчиком 2009 года рождения он прибыл в деревню Перховта Белозерского района. На надувной лодке они плыли по Лозско-Азацкому озеру. При этом мужчина проявил преступную неосмотрительность и небрежность.

Он не поставил заряженное ружье на предохранитель и положил оружие на сиденье лодки, при этом стволы ружья были направлены в сторону ребенка. При движении на веслах мужчина задел спусковой крючок заряженного ружья, в результате чего произошел выстрел, пуля попала в мальчика. Рана оказалась смертельной.

Следователями установлены все обстоятельства произошедшей трагедии. Ход и результаты расследования уголовного дела по поручению Председателя СК России находились на контроле в центральном аппарате ведомства.

На днях уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.