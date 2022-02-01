В Череповце планируют закупить трамваи, требуются водители

В Череповце развивают экологичный вид транспорта: требуются водители. Город намерен закупить новую технику. На водителей сейчас обучаются 14 человек: необходимо знать не только вождение в условиях города, но и устройство трамвая, узлы управления и двигателя.

После стажировки начинающие вагоновожатые будут управлять техникой вместе с инструкторами.

Как сообщает 35media.ru, вакансии для желающих стать водителями еше есть: требуется еще четыре-пять человек, способных подменить ветеранов.

А на новые вагоны всем придется пройти дополнительное обучение: город закупит в этом году 14 трамваев. Кроме того, начнется капитальный ремонт путей.