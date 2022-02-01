Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 февраля 2022 10:44

За неделю количество заболевших ковидом детей на Вологодчине увеличилось в 2,7 раза

Новые ковидные койки готовятся в Вологде и Череповце
Иван Чухнин
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Вологодской области за неделю количество заболевших детей выросло в 2,7 раз. Такую информацию сообщил первый заместитель губернатора Антон Кольцов.

По его словам, каждый день заболевает около 160 детей. На 31 января было госпитализировано 98 детей, это 10% от общего числа госпитализированных.

Напомним, 28 января в детской больнице Череповца открыт моногоспиталь на 50 коек, и за три дня он наполовину был заполнен. Поэтому будут открыты еще койки: 50 в детской больнице Череповца и 25 коек в детской больнице Вологды. А 50 коек в Череповецком городском роддоме на Луначарского будут находиться в резерве.

Как пояснил Антон Кольцов, моногоспитали для взрослых пока заполнены на 67%.

0