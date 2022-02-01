За лето в набережную Череповца вложат 145 миллионов рублей

В Череповце строительство набережной от памятника Афанасию и Феодосию до улицы Горького начнется в этом году. Об этом сообщил мэр города.

В рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" из федерального бюджета выделены 157 миллионов рублей. "На эти средства территорию приведем в порядок, построим тротуары, велодорожки, освещение. Не забудем и про спуски к воде", - начертал задачи Вадим Германов.

Но сначала поработают археологи - это обязательное условие работ в зонах исторических поселений. Институт археологии Российской Академии Наук будет искать артефакты, которыми пользовались предки череповчан в каменном веке.

Мэр надеется, что строительные работы на набережной буду закончены к осени, к 245-летию города.

258