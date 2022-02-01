Волки продолжают терроризировать жителей вологодской глубинки

Численность хищников контролирует областной охотдепартамент.

В Вологодской области продолжаются нападения волков на домашних животных.

Очередное сообщение о "зверстве" пришло из Великоустюжского района. Серые хищники стали постоянными гостями в деревнях, местные жители сообщают о гибели трёх собак.

На сей раз жители деревни Подволочье Покровского сельского поселения недосчитались своих питомцев. Волки приходят в разное время, с небольшим интервалом. Про пропавших собак сообщает паблик «Великий Устюг инфо»: "Все они находились на придомовых территориях и были на цепи. Волки приходили за добычей прямо под окна жилых домов».

Ранее сайт КП-Вологда сообщал, как в Никольском районе уничтожили целую стаю серых хищников.