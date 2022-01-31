Вологодский пожарный спас мужчину от холодной смерти в лесу

Поиски человека в зимнем лесу закончились удачно.

Соседи забили тревогу: пропал человек. Спас мужчину от неминуемой смерти сотрудник МЧС.

О помощи сельчане попросили 29 января. Жители небольшой деревни Малафеево Кадуйского района заметили, что уже сутки не видели соседа, мужчину 1954 года рождения. Дома его не было. На место выехали полицейские и начальник 15 пожарно-спасательной части Роман Цветков.

Он приехал к деревне на снегоходе и, осмотрев местность, увидели следы, ведущие в лес. Свою догадку он решил проверить. И, идя по следу, через некоторое время обнаружили лежащего на снегу человека. Оказалось, этот то самый мужчина, что пропал из деревни.

Мужчина, проведя около суток в лесу, оказался жив. Его доставили домой, была оказана медицинская помощь. Основная профессия Романа Цветкова - тушить пожары.

Но иногда приходится совершать подвиги и на чужом поле:

— Спасаем жизнь и имущество земляков от огня, помогаем в трудной жизненной ситуации, участвуем в поисках пропавших жителей. И этот случай не стал исключением. Любой в такой ситуации поступил бы также, - признался герой.