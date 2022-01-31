Более 6 тысяч вологжан болеют коронавирусом

По данным портала стопкоронавирус.рф, на Вологодчине за последние сутки на 31 января в моногоспитали госпитализировано 25 человек, заболело коронавирусом - 710. Всего с начала пандемии - 107 308 человек узнали о положительных тестах. За сутки выписалось с больничного лишь 292 человека, на больничном находятся 6 198 вологжан.

За последние сутки от ковида погибло восемь человек. Всего от инфекции скончалось 3 210 вологжан.

Напомним, что в Вологодской области начали прививать подростов - от 12 лет. .