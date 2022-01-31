Вологжанин из-за непотушенного окурка лишился ребенка, жены и дома

Ошибка дорого обошлась вологжанину. Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

35-летний мужчина, оставшийся без жены, ребенка и без крыши над головой, был осужден. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

ЧП случилось вечером 17 июня 2021 года в селе Высокославинское Кирилловского района. Мужчина в хозяйственной пристройке выкурил сигарету и, не убедившись, что окурок потушен, ушел спать в мансарду. В жилой части дома на кровати спали его супруга с малолетним ребенком. Около 23 часов в доме произошел пожар. Дом сгорел полностью, женщина с ребенком погибли, а хозяину дома удалось спастись. Причиной ЧП стал тот самый окурок. Подозреваемый сам об этом сообщил следователям.

Мужчина, оставшийся без дома и семьи, был признан виновным в гибели родных и приговорен судом на 2 лет 4 месяцев лишения свободы в колонии-поселении