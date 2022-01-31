Два питерца организовали фабрику смерти под Вологдой

В Вологодской области организаторы крупнейшей в истории региона нарколаборатории предстанут перед судом. Как сообщает управление ФСБ по Вологодской области, "химзавод" обнаружен на территории Вологодского района. Ранее фабрика смерти была обнаружена в деревне Сокольского района. и считалась крупнейшей. Организаторы также выбрали для производства малолюдную деревню.

Занимались изготовлением запрещённых веществ двое жителей Санкт-Петербурга, мужчины 35 и 37 лет.

«Ликвидирована крупнейшая в истории Вологодской области нарколаборатория. Объём изъятых из незаконного оборота наркотических средств является беспрецедентным для региона. Спецоперация по задержанию преступников с поличным на завершающей стадии производства запрещенных веществ проведена в июле 2021 года сотрудниками УФСБ России по Вологодской области при силовой поддержке спецподразделения «Гром» УМВД России по Вологодской области», — сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Обнаружено и изъято более 220 килограммов синтетического наркотика мефедрон, готового для продажи, а также большое количество сырья, химических реагентов, ёмкостей и упаковочного материала. Найдены противогазы и спецодежда.

Возбуждены уголовные дела по статьям «незаконное производство наркотических средств, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» и «хранение и перевозка прекурсоров».

Вскоре питерцы предстанут перед судом.