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Происшествия31 января 2022 7:15

На базе под Череповцом вспыхнули нефтепродукты

Площадь возгорания составила 70 квадратных метров
Евдокия САХАРОВА
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Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Нелазском сельском поселении в Череповецком районе вечером воскресенья, 30 января, произошел крупный пожар. Для ликвидации прибыло более двух десятков пожарных и 7 единиц техники.

В 21:15 поступил тревожный звонок о возгорании промышленных отходов - нефтепродуктов. Пламя полыхало на открытой территории базы, что расположена на 139 километре автодороги «Вологда-Новая Ладога». Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Вологодской области.

Предварительной причиной ЧП назвали неисправность электрооборудования. Продукты нефтепереработки сгорели, повреждены металлические и пластмассовые ёмкости.

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