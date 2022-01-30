Архангелогородец потерял сознание на вологодском вокзале

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде на железнодорожном вокзале мужчина упал в обморок в зале ожидания. Взволнованная женщина сообщила о случившемся наряду ППС. Инцидент произошел в 4 часа дня 27 января.

Как сообщила пресс-служба Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте, сотрудники полиции сержант Денис Кононов и младший сержант Юрий Черепанов оказали потерявшему сознания первую медпомощь и перенесли его в фельдшерский пункт на носилках, вызвали скорую.

37-летнему уроженцу Архангельской области стало лучше. Медики дали рекомендации, т.к. от госпитализации мужчина отказался. Как выяснилось, детали произошедшего он не помнит, но уверен, что, если бы не действия сотрудников полиции, то история могла закончиться трагедией.