В Вологде подросткам начали делать прививки от ковида

КП-Саратов

В Вологде в поликлинике №1 с 27 января подростки 12-17 лет начали проходить вакцинацию от коронавируса специальным препаратом «Гам Ковид Вак-М». Медики утверждают, что вакцина поможет избежать тяжелого течения заболевания.

Заместитель главврача поликлиники Людмила Шеремет заявила: «Сейчас мы все видим вакцинацию взрослого населения, и многим было тревожно, в том плане, как это будет у детей происходить, какая вакцина». Вакцина двухкомпонентная - пятая часть взрослой дозы, адаптированная разновидность „Спутника“. Все исследования завершены, разрешительные документы получены.

Вакцинация проходит по заявлению официальных представителей ребенка и добровольного информированного согласия, перед процедурой обязательный осмотр педиатра.

22 января в регион прибыло 720 комплектов новой вакцины для подростков.