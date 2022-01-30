В Вологде вспыхнула кабина автобуса №36

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В Вологде утром в субботу, 29 января, вспыхнул автобус «Олимп» маршрута №36 прямо на стоянке у дома №12 по улице Архангельской. В 9:39 задымилась кабина - по чудесному совпадению, в машине никого не было: водитель ушел на обед. Автобус принадлежит ПАТП-1.

Причиной возгорания назвали неисправность электрооборудования. Площадь пожара составила 2 квадратных метра: частично уничтожена панель приборов управления, повреждена внутренняя отделка, лобовое стекло, покрытие передней части автобуса, оплавлены бампера и фары. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.