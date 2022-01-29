Молодая вологжанка подарила мошенникам 1,9 млн рублей

35-летней женщине позвонили из "службы безопасности банка" и она попала в неприятную ситуацию.

Как сообщает пресс-служба УМВД области, звонивший сообщил, что от ее имени некто пытается оформить кредит. Чтобы отменить эту операцию, необходимо оформить реальный займ. Женщина в онлайн-приложении банка оформила кредит на сумму 1, 9 млн рублей и перевела их на счета мошенников.

Возбужден уголовное дело, и это не единичный случай. НЕсмотря на то, что СМИ сообщают о преступлениях мошенников практически каждый день, меньше их не становится.

Еще одна вологжанка 38 лет тоже поверила, что на ее имя неизвестные пытаются оформить кредит. Для отмены нежелательного займа она оформила два кредита в разных банках на общую сумму 624 тысячи рублей. Затем по указанию мошенников перевела все деньги на сторонние счета.

Всего за минувшие сутки в органы внутренних дел области поступило 6 заявлений о дистанционных мошенничествах. Общий ущерб составил 2 миллиона 677 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела.