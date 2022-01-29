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Общество29 января 2022 12:25

В Вологодской области разыскивают женщину в серых валенках

Она одета в красную куртку, имеет родинку на переносице
Иван Чухнин
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В Вологодской области ищут женщину в красной куртке и серых валенках. ПСО «Лиза Алерт» распространяет информацию - в регионе ведется поиск 69-летней Ольги Константиновны Яковлевой, которая проживает в селе Чаромское, Шекснинского района. С 19 января 2022 года пенсионерка не появлялась дома и не связывалась с родственниками.

На вид ей 69-70 лет, нормального телосложения, волосы короткие, темные, глаза серого цвета.

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Была одета в серую шапку, валенки серого цвета, красную стеганую куртку и темные спортивные штаны. Может нуждаться в медпомощи. Из особых примет - на переносице имеется родинка.

Всем, кто видел Ольгу Константиновну Яковлеву после 19 января просьба сообщить по телефону горячей линии ПСО «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52, или по телефону 112.

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