В Ленинградской области найдено тело вытегорки, потонувшей в Коещенье

Стоп-кадр видео водолазной группы "Доброволецъ"

В Ленинградской области найдено тело вытегорки, потонувшей при купании в Крещение. Тело 41-летняя женщины нашли в километре от проруби, где она потонула, в 150 метрах от Рождественского моста на реке Оредеж.

Работы вел отряд "Доброволецъ". Дно обследовали при помощи современной техники, спускались водолазы- только за два дня было сделано более 40 погружений.

Женщина окуналась на реке Оредеж 19 января. Она прыгнула в воду "солдатиком" и сразу же ее подхватило течением. Мужчина ринулся следом, но даже не увидел ее. Свидетелями стали дети. Последние шаги женщины запечатлены на видео, оно появилось в интернете и вызвало резонанс.

ЧП случилось у поселка Выра Гатчинского района. Примерно в километре от этой иордани, которую самовольно возвели, находилась другая, где дежурили спасатели, врачи и полиция.

Как выяснилось - погибшая Анна Ускова родилась в Вытегорском районе, училась на юриста в Вологде, работала в Вытегорском районе на рыбзаводе, затем переехала в Петербург.