Два компьютерных томографа сломались в вологодском областном онкодиспансере

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Вологжанка сообщила о ЧП в онкодиспансере: запись на прохождение компьютерной томографии дважды переносили, оба раза причиной была неисправность техники.

Сначала вышел из строя один компьютерный томограф, затем второй. И это происходит у лечебном учреждении, где время для пациента играет решающий фактор.

Вопрос прозвучал на прямой линии "ВКонтакте" с начальником департамента здравоохранения Вологодской области Алексеем Плотниковым.

Он подтвердил факт, сообщив, что действительно оба аппарата почти одновременно вышли из строя. Их ремонт достаточно дорогой, но он будет произведен. Пока в срочном порядке всех записавшихся переводят на другую технику Так, будет задействован МРТ в первой больнице Вологды, который находится не в красной зоне. И еще - вологжане будут направляться для прохождения КТ в Ярославль.