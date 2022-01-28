Суд установил: доначисления "АкваЛайна" за мусор 2019 года незаконны

Прокуратура Вологодской области подала в Вологодский городской суд искового заявления к ООО «АкваЛайн» с требованием признать незаконным доначисление региональным оператором населению Восточной зоны Вологодской области платы за оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами за 2019 год. Кроме того, прокуратура потребовала возвратить незаконно полученные от граждан в результате такого доначисления. .

Одновременно с этим ставился вопрос о запрете ООО «Аквалайн» совершать действия по доначислению платы за 2019 год и использовать поступившие в результате этого денежные средства потребителей.

Суд рассмотрел представленные материала, определением суда от 28.01.2022 заявление прокуратуры области удовлетворено. Действие приказа, на основании которого региональным оператором производились доначисления, приостановлено до момента вступления решения суда. До того же момента внешнему управляющему ООО «Аквалайн» запрещено использовать денежные средства, поступившие от граждан.

В настоящее время принимаются меры для немедленного исполнения определения суда.

С большой долей вероятности решение городского суда мусорным оператором будет оспариваться в областном суде. Но пока жители областной столицы и восточных регионов области, в квитанциях которых отражены сведения о доначислении платы за оказанную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами за 2019 год, вправе не производить их оплату.

При этом внесение текущей ежемесячной платы является обязанностью граждан.

Как сообщает сайт областной прокуратуры, в случае неисполнения определения суда о принятии обеспечительных мер будет рассмотрен вопрос о привлечении должностных лиц регионального оператора ООО «Аквалайн» к установленной законом ответственности, включая вопрос об их уголовном преследовании.

Фактическое устранение нарушений продолжает оставаться на особом контроле органов прокуратуры области.