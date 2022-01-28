В Вологодской области закупают шишки по цене 30-60 рублей за килограмм

Похоже, урожай в этом году неплохой! Фото: Ольга Кузнецова

В Вологодской области начался сбор шишек. это необходимо для восстановления лесов. Заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков также принял участие в сборе шишек. Он их заготавливал на плантации вологодского селекцентра в районе станции Дикая. Делать это приходится вручную, используя приставные лестницы. Впрочем, здесь есть и подъёмник, который позволяет подняться на высоту до 7 метров. Всего в этом году специалисты рассчитывают заготовить 4,2 тонны.

К получению семян здесь подходят со всей тщательностью. На каждую партию составляется паспорт. Они тестируются на качество и отправляются в питомники, где из них подготавливают посадочный материал.

На помощь лесникам приглашаются все желающие: шишки можно сдать в лесхозы. Заготовка и закуп лесосеменного сырья ведется филиалами САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз». Цена варьируется от 30 до 60 рублей за килограмм в зависимости от района. Шишки должны быть качественные - нераскрытые и неповрежденные. Высушат и вытрясут из них семена профессионалы.

"Сезон сбора шишек начался, за два месяца в лесхозах — филиалах САУ лесного хозяйства „Вологдалесхоз“ уже собрано более 15 тонн шишек основных лесообразующих пород — сосны и ели", — рассказал Михаил Глазков.