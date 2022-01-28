Гость из Ярославской области поджег дорогую иномарку от зависти к череповчанину

Фото: пресс-служба УМВД Вологодской области.

В Череповце полицейские выловили поджигателя дорогой иномарки. Житель Ярославской области признался, что поджог он совершил из-за зависти.

Во время патрулирования Зашекснинского района полицейские наряда ДПС увидели горящий автомобиль. На парковке дымился автомобиль «Митсубиси Аутлендер», а от иномарки убегал мужчина. Полицейские сообщили о пожаре в противопожарную службу и погнались за "бегуном". Его удалось задержать буквально в соседнем дворе.

Благодаря оперативности полиции и прохожих, пламя удалось потушить. Но у автомобиля поврежден ряд элементов кузова, лопнули стекла. Владелец оценил ущерб в 240 тысяч рублей.

Задержанный в отделе полиции рассказал, что приехал из Рыбинска. Гуляя по улицам города, он увидел дорогостоящий автомобиль и от приступа зависти решил его поджечь.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 5 лет.