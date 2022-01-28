Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 января 2022 9:46

Все детское дополнительное образование на Вологодчине прекращено

В школах массового вывода на дистант пока не планируется
Иван Чухнин
КомментироватьОставить комментарий(0)
Инфографика: Антон Кольцов, ВКонтакте.

Инфографика: Антон Кольцов, ВКонтакте.

В Вологодской области с 31 января закрывается все детское дополнительное образование, .во всех сферах, независимо от формы организации и собственности.

Решение принято из-за взрывного роста заболеваемости.

Кружки, студии и секции будут закрыты до улучшения ситуации. Решение принято на заседании оперативного штаба.

Как сообщает департамент образования, в школах области на 27 января болеет около 1000 учеников, это в три раза больше, чем неделей ранее.

На карантине находятся 385 классов в 42 школах области. Большая часть из них - в Вологде. Здесь ушли на дистанционку 285 классов в 38 школах.

В детских садах закрыто на карантин 208 групп в 118 дошкольных учреждениях, болеют 156 дошкольников.

Напомним, на домашнее обучение переходят только классы и группы, где заболело более 20% детей.

28 января число заболевших коронавирусом поставило рекорд с начала пандемии.

0