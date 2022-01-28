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Общество28 января 2022 9:35

Заболеваемость коронавирусом на Вологодчине бьет рекорды

За сутки положительный диагноз поставлен 699 человекам
Иван Чухнин
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Скорость распространения коронавируса на Вологодчине поставила рекорд: за сутки она выросла почти в два раза

За сутки на 28 января в области зарегистрировано 699 новых случаев болезни.

Это максимальное количество за весь период пандемии. Напомним, днем раньше цифра составила 384 заболевших.

До этого максимальное количество суточных заражений составляло 410 человек.

Накануне о положительном тесте на коронавирус сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

За сутки от коронавируса погибли 10 человек. Всего за время пандемии коронавирус стал причиной смерти 3181 вологжанина, тест был положительным у 105207 вологжан.

Как сообщал сайт КП-Вологда, с 31 января приостановлена работа всех учреждений дополнительного образования для детей, а также оказание плановой медицинской помощи для взрослых.