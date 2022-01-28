Две цыганки "сканировали" деньги пенсионерки в Кириллове

Приезжие из Череповца девушки-цыганки обокрали пенсионерку в Кириллове. Полиция быстро раскрыла преступление, Кирилловский районный суд заключил подозреваемую под стражу - 23-летняя жительница Череповца подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину).

Инцидент произошел 22 января 2022 года. Девушка по предварительному сговору с другой женщиной пришли в квартиру пенсионерки в Кириллове и, введя в заблуждение потерпевшую, украли 58 000 рублей, который для престарелого человека является значительным.

В суде череповчанка рассказала, что она с соплеменниками приехала на автомашине из Череповца в Кириллов, где мужчины намеревались купить лошадь. Женщины вышли на одной из улиц, с собой они имели банкноты банка приколов на сумму 60 000 рублей. Далее они пошли по квартирам, договорившись, что одна представится социальным работником, а вторая – участковым полиции, и под предлогом повышения пенсии они поменяют настоящие деньги на поддельные.

В одной из квартир дверь открыла бабушка, впустила их, провела на кухню. Мошенницы представились, сообщили пожилому человеку о повышении пенсии и о необходимости сканирования имеющихся у неё наличных денег. Из соседней комнаты бабушка принесла 60 000 рублей, после чего одна из мошенниц отвлекла женщину, а другая подменила деньги на картинки из банка приколов.

К счастью, бабушка быстро распознала обман - цыганки и потратить деньги не успели, как их доставили в отдел полиции.

До 21 марта 2022 года мошенница проведет под присмотром полиции. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса, сообщает пресс-служба судов.