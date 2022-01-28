"Северсталь" выделит 4 миллиона рублей на инициативы череповчан

Череповчане смогут осуществить свои идеи благодаря "Северстали". Предприятие выделит 4 млн рублей на поддержку проектов. Прием заявок на конкурс по предоставлению грантов на реализацию социально-ориентированных проектов — #ЧереповецВключайся! стартовал.

К участию приглашаются коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, физические лица, имеющие статус «самозанятый», территориальные общественные самоуправления города Череповца. Объем фонда конкурса — 4 млн руб. Сумма гранта на реализацию одного проекта составляет от 100 до 500 тыс. руб.

Грантовые конкурсы проходят с 2020 года. Уже поддержано 20 проектов на общую сумму 7 млн рублей.

В этом году "Северсталь" поддерживает проекты, направленные на благоустройство территории, развитие гуманного отношения к животным и реализацию творческих инициатив.

Грантовый конкурс компании «Северсталь» в 2022 году будет реализовываться в партнерстве с АНО «Агентство Городского Развития» и мэрией города Череповца.

Прием заявок продлится до 28 февраля в Агентстве Городского Развития.