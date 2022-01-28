В Вологодскую область поступит почти 2 млрд рублей на развитие инфраструктуры Вологды и Череповца

Почти 2 млрд рублей предоставит Вологодской области федерация. Инфраструктурный бюджетный кредит в размере 1,9 миллиарда рублей начнет поступать с апреля.

Как сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области, средства направят на возведение школы на 1224 места на улице Преминина в Вологде, в Череповце продолжится строительство Шекснинского проспекта. Кроме того, будут закуплены автобусы для Вологды и Череповца.

Напомним, кредиты выдаются регионам по поручению президента для ускорения развития регионов. Заявку от Вологодской области была защищена губернатором на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в сентябре.