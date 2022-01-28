Плановая медицинская помощь вологжанам приостановлена с 31 января

Инфографика: Антон Кольцов, ВКонтакте.

В Вологодской области временно приостановили плановую медпомощь для взрослых из-за возросшей нагрузки на врачей. Резко растет число заболевших ОРВИ и COVID-19, много заболевших и среди врачей. Однако вся плановая медицинская помощь для детей сохранена в полном объеме.

Как сообщил вице-губернатор Антон Кольцов, с 31 января 2022 года приостановлено проведение профилактических мероприятий в отношении взрослого населения. Временно приостановлена плановая медпомощь для взрослого населения в амбулаторных и стационарных условиях, за исключением круглосуточных стационаров медорганизаций по профилям: акушерство и гинекология, гематология, онкология, детская онкология, психиатрия.

При этом сохраняется вся скорая и неотложная помощь для детей и взрослых. "Как только ситуация в поликлиниках стабилизируется, мы отменим эти ограничения", - заверил вице-губернатор.

Коллективный иммунитет в регионе составляет 70%.