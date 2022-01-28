В Белозерске объявлен конкурс на лучший эскиз пушкинского кота из Лукоморья

Иллюстрация: Белозерская межпоселенческая библиотека, ВКонтакте

В Белозерске объявлен конкурс: у библиотеки появится арт-объект. Каждый желающий может предложить свой эскиз.

Как оказалось, задана тема: арт-объект должен быть связан со стихотворением А.С.Пушкина "У Лукоморья дуб зеленый...". Кот ученый, предположительно, будет выполнен из камня. По замыслам разработчиков проекта "Литературный бульвар", возле кота ученого можно будет сфотографироваться. почитать стихи или назначить свидание в пушкинский день...

Почему Пушкин? Как рассказала один из инициаторов конкурса Татьяна Гаврилова, в ходе проекта «Литературный бульвар» должна быть благоустроена территория, расположенная напротив Белозерской межпселенческой библиотеки, установлен арт-объект, изображающий кота. Это персонаж из поэмы А.С.Пушкина «Руслан и Людмила»:

«…У лукоморья дуб зеленый;

Златая цепь на дубе том:

И днем, и ночью кот ученый

Всё ходит по цепи кругом…»

Пушкинский «ученый кот» выбран для создания арт-объекта, так как история Белозерской библиотеки связана с именем великого поэта: в 1901 году при общественной библиотеке города Белозерска, по инициативе инспектора народного училища И.А.Порошина, было открыто бесплатное отделение народной библиотеки имени А.С.Пушкина.

Участник может направить несколько работ. Их принимают:

- на бумажном носителе - в Белозерской межпоселенческой библиотеке (Советский пр., 68),

- в электронном виде - на электронную почту t_gawrilova@bk.ru