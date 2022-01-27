В реке Вологде сдохла рыба

На реке Вологде местные рыбаки обнаружили мертвую рыбу.

Владимир Соколов ловил у деревни Баранково. Во что он пишет в сообществе рыбаков Вологодской области в соцсетях:

«Просидел 3 часика, смотрю люди все уже уехали домой! Ну и я стал собирать наживки и был удивлен все живцы сдохли!!! В лунках поднимается мелкий Малек (дохлый), в одной из лунок увидел крупную рыбу и тоже дохлая! И меня сразу осенило, а не отравили ли рыбу?»

О том, что подо льдом обнаружена мертвая рыба написали и другие рыбаки. Изучая дно, был обнаружен белый налет. Главная версия произошедшего - что рыбу потравили, был сброс.

Алексей Феденёв

Были у Лименских,ни тычка,в лунках некоторых сорога еле живая,смотрели в камеру на дне белый налёт на грунте,100% сброс какой то хрени!!!

Иван Пьянков

Валентин, от очистных прудов которые перед Баранково и до самых Лиминских не единой поклёвки не у меня не у тех кто ловил поблизости.

(Записи из соцсети ВКонтакте даются в авторской пунктуации).

Рыбаки отправили информацию экологам. Официальной информации пока нет.