В Вологодской области охотники уничтожили целую стаю волков

Фото: Охотдепартамент Вологодской области, ВКонтакте.

Волки на Вологодчине все чаще нападают на домашних животных. Они представляют опасность и для людей. Поэтому регулярный отстрел волков ведется в большинстве районов области.

В Никольском районе целая бригада охотников объявила войну хищникам, нападавших на собак. Волчья стая появилась в селе Никольское Никольского района - 11 января там хозяева едва не лишились собаки. Мужчина все-таки сумел отбить четвероногого друга от его серых собратьев. Затем волки, а это была та же стая, явились в деревни Путилово и Дёмино и съели несколько собак. Деревенские жители забили тревогу. Была создана бригада охотников, которым удалось выследить ночных убийц.

Были убиты три волчихи и один самец. Возможно, один волк остался в живых, поиски его продолжаются.

Напомним, сообщать о появлении хищников в жилых зонах необходимо в областной департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.