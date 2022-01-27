Вологодская корова разбила архангельский грузовик на 1 миллион рублей

Чья корова протаранила грузовик - этого так никто и не установил. Фото: Иван Чухнин

Корова выбежала на дорогу и попала под фуру. Фура получила повреждения, но ущерб ему никто возмещать не собирается. ДТП случилось в ноябре 2020 года на трассе М-8 «Холмогоры» в Грязовецком районе.

Грузовая фура архангельской фирмы ООО «Ф-РОСТ» врезалась в корову. В действиях водителя нарушений не установлено. Но в результате ДТП транспортное средство получило повреждения - ущерб оценен в сумме более 1 млн рублей. Полагая, что расходы на восстановление автомобиля связаны с незаконными действиями владельца животного, общество обратилось в суд с иском о взыскании ущерба в указанном размере.

Но Арбитражный суд Вологодской области решением от 1 октября 2021 года в удовлетворении требований отказал.

По мнению суда, "при определенных обстоятельствах вредоносность и бесконтрольность действий крупных домашних животных, находящихся у юридических лиц или граждан, позволяет их отнести к источникам повышенной опасности и, как следствие, возложить на собственников животных обязанность возмещения вреда в порядке статьи 1079 Гражданского кодекса РФ".

Фирма предъявила иск к ООО «Возрождение» - именно представитель этой организации забрал животное с места происшествия.

Однако в деле не оказалось информации, что корова действительно принадлежит обществу «Возрождение».

"В административном материале по факту ДТП не содержится сведений о собственнике животного, а также описание животного (масть, окрас, маркировка), позволяющие его идентифицировать..."

ООО «Возрождение» данный факт не признавало, на претензию истца не отвечало, своих представителей для участия в разбирательстве по данному спору не направляло.

Суд не мог установить, чье это животное. И потому ущерб от столкновения так и остался личным делом автовладельца.