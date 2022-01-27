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Происшествия27 января 2022 9:45

Под Череповцом вместе с гаражом сгорела Газель

Мужчина сумел спастись
Иван Чухнин
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В среду, 26 января,под Череповцом сгорел гараж с Газелью.

Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС, пожар произошел днем. В 12:27 поступил звонок в дежурную часть. В деревне Яконское горит кирпичный гаражный бокс, принадлежащий 71-летней женщине.

Тушением пожара занимались пять единиц техники и 19 пожарных.

Площадь возгорания - 54 квадратных метра. Бокс выгорел, повреждена внутренняя отделка и имущество, в частности Газель. У автомобиля выгорел моторный отсек.

Повреждены соседние боксы. В гараже находился мужчина 1983 года рождения, он спасся сам. Предположительно причина ЧП - неисправность электрооборудования «ГАЗели».

От пылающего авто загорелся и гаражный бокс.

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