В Вологде неизвестные подожгли японскую иномарку

Иномарку подожгли.

27 января в 3 часа 49 минут в Вологде поступило сообщение о пожаре: горел автомобиль «Nissan X-Treil» на улице Планерная, 18. В ликвидации задействована 1 единица техники, 6 человек личного состава.

В итоге выгорел моторный отсек, повреждены передние осветительные приборы. Огнём повреждены лакокрасочное покрытие, оплавлены и деформированы детали под капотом, закопчено лобовое стекло и приборная панель автомобиля. Предварительная причина – поджог. Как выяснилось, автомобиль 2005 года выпуска.