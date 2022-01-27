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Происшествия27 января 2022 8:40

В Вологде неизвестные подожгли японскую иномарку

ЧП случилось на улице Планерной
Иван Чухнин
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Иномарку подожгли.

Иномарку подожгли.

27 января в 3 часа 49 минут в Вологде поступило сообщение о пожаре: горел автомобиль «Nissan X-Treil» на улице Планерная, 18. В ликвидации задействована 1 единица техники, 6 человек личного состава.

В итоге выгорел моторный отсек, повреждены передние осветительные приборы. Огнём повреждены лакокрасочное покрытие, оплавлены и деформированы детали под капотом, закопчено лобовое стекло и приборная панель автомобиля. Предварительная причина – поджог. Как выяснилось, автомобиль 2005 года выпуска.

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