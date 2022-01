Суд оштрафовал предпринимателя за продажу серого мишки Тедди с синим носом

«22 марта 2019 года в одном из торговых центров Сокола был установлен и задокументирован факт предложения продажи контрафактного товара. Камнем преткновения стала игрушка «Tatty Teddy». В начале 2022 года состоялся суд.

Представители компании Carte Blanche Greetings Ltd подали иск против сокольского предпринимателя. По из мнению, он нарушил исключительное авторское права на медвежонка «Tatty Teddy» серии Me To You - серый мишка с синим носом.

В заявлении представитель компании просил взыскать с предпринимателя компенсацию в размере 10 000 рублей, судебные издержки в размере стоимости приобретённого товара - 360 рублей, стоимость почтового отправления - 219 рублей, а также расходы по уплате госпошлины в размере 800 рублей.

В компании пояснили, что только они могут использовать изображение и дизайн популярной во всём мире игрушки, созданной по эскизам художника Стива Морт-Хилла. Помимо этого, фирма владеет исключительным правом на товарный знак, в том числе в отношении игрушек и игр, плюшевых, мягких, набивных игрушек и игрушек, заполненных гранулами.

Из вышеперечисленного следует, что рисунки медвежонка «Tatty Teddy», сама игрушка медвежонка «Tatty Teddy», как производное произведение от рисунков, а также товарные знаки имеют международную охрану, в том числе и на территории России.

Объединённая пресс-служба судов области сообщает, что требования были удовлетворены в полном объеме.