В Вологодской области повысили стоимость проезда в электричке

В Вологодской области вновь повысили плату за проезд в электричке. По сравнению с концом 2021 года тариф подняли на 4,12 процента.

Об этом сообщила Евгения Мазанова, начальник Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области ВКонтакте. Километр пути с января обходится пассажиру в 3 рубля 28 копеек.Тариф будет действовать до 31 декабря 2022 года. Таким образом, поездка Вологда – Череповец или обратно будет стоить 407 рублей, а Вологда – Вожега – в 489 рублей.

При этом это ниже экономически обоснованного тарифа. На 2022 год он утвержден на уровне 7,08 рубля за один пассажиро-километр. Разницу АО "Северная пригородная пассажирская компания" будут компенсировать из областного бюджета.