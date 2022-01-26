В Вологде на улице Гоголя горел научный центр РАН

Пожар возник на втором этаже. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде на улице Гоголя произошел пожар. В 18 часов 53 минуты поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме XIX века на улице Гоголя, 51.

Это один из самых красивых домов, спасенных от разрушения: там находится научный центр РАН.

Площадь пожара около 30 квадратных метров. Очаг горения располагался на втором этаже дома.

В 19 часов 13 минут открытое горение было локализовано, а еще через минуту ликвидировано. В настоящее время идёт ликвидация последствий пожара, сообщает пресс-служба МЧС.

В операции задействованы 33 человека, 12 единиц техники. Причины ЧП будут установлены.