В Вологде на улице Гоголя горел научный центр РАН

Пожар возник на втором этаже.
Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
В Вологде на улице Гоголя произошел пожар. В 18 часов 53 минуты поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме XIX века на улице Гоголя, 51.
Это один из самых красивых домов, спасенных от разрушения: там находится научный центр РАН.
Площадь пожара около 30 квадратных метров. Очаг горения располагался на втором этаже дома.
В 19 часов 13 минут открытое горение было локализовано, а еще через минуту ликвидировано. В настоящее время идёт ликвидация последствий пожара, сообщает пресс-служба МЧС.
В операции задействованы 33 человека, 12 единиц техники. Причины ЧП будут установлены.
Так расположен научный центр РАН.
Фото: ГУ МЧС по Вологодской области