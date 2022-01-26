Прокуратура собирается заставить мусорного оператора вернуть деньги вологжанам

Жители Вологодчины возмутились суммами в квитках со стороны мусорного оператора ООО "АкваЛайн". Им сделали доначисление. Вопросом занялась прокуратура области.

Ранее региональный оператор Восточной зоны ООО «Аквалайн» получал от вологодского Росреестра протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ — «Неправомерные действия при банкротстве», который направлен для рассмотрения в Арбитражный суд Вологодской области. Сейчас прокуратура обратилась в городской суд с исковым заявлением к ООО «АкваЛайн» с требованием признать незаконным доначисление за 2019 год и возвратить денежные средства гражданам.

«В связи с неудовлетворением требований прокурора, изложенных в представлении, прокуратура области обратилась в Вологодский городской суд с исковым заявлением к ООО «АкваЛайн» в лице внешнего управляющего Бухарина С.В. с требованием признать незаконным доначисление региональным оператором населению Восточной зоны Вологодской области платы за оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами за 2019 год, а также возвратить незаконно полученные денежные средства», - сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Вопрос находится на особом контроле органов прокуратуры области.