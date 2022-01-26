В Вологде горела очередная двухэтажка

В сгоревшем доме нашли погибшего мужчину. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде сгорел деревянный дом на улице Некрасова. ЧП случилось в полночь. 26 января в 00 часов 33 минуты в пожарную часть поступило сообщение о ЧП: горел расселенный двухэтажный деревянный дом на улице Некрасова, дом 6.

Пламя охватило 400 квадратных метров.

Огнём повреждена внутренняя и наружная отделка дома, частично обрушилась кровля.

- Благодаря грамотным и оперативным действиям огнеборцев, пожар на площади 400 квадратных метров был ликвидирован, - сообщает ГУ МЧС по Вологодской области.

На втором этаже был обнаружен погибший человек - мужчина. Причины его смерти и возгорания дома устанавливается специалистами.

В ликвидации задействованы 13 единиц техники, 44 человека личного состава.