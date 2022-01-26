Врачи спасли двух вологжан с сердечными ранами

Вологодские врачи спасли двух молодых людей с ножевыми ранениями сердца. О подвигах врачей сообщил департамент здравоохранения Вологодской области. Один из спасённых уже выписан из больницы, второй готовится к выписке.

В новогодние праздники в травматологический центр Вологодской областной клинической больницы доставили сразу двух молодых людей со схожими травмами, полученными во время драки. Они получили ножевые проникающие раны грудной клетки и сердца.

Медики сработали четко. Первая помощь мужчинам была оказана ещё в машине скорой помощи. Далее было все как в сериале: с колес пострадавших поместили в операционную. Тут же специалисты провели две сложнейшие операции. Обе закончились успешно, несмотря на то, что проникающее ранение желудочков сердца само по себе крайне тяжёлое повреждение с высокой смертностью. Сердце пришлось зашивать, не останавливая сердцебиение, а пострадавшие потеряли немало крови.

"На каждую операцию врачам потребовалось около полутора часов", — рассказал врач-хирург Валерий Игнатюк.

Оба пациента в ближайшее время вернутся к нормальной жизни.