Череповецкую школу дети разрисуют, начав с туалетов

Рисовать можно и на стенах! ВКонтакте

Череповецким школьникам будет разрешено рисовать на стенах учебного заведения. Преподаватели обнаружили разрисованные стены в туалете. Проблему в школе № 1 педагог Наталья Шаркова решила очень необычным способом. «Однако педагоги не пошли по стандартному пути — „родителей в школу/неуд за поведение“, а предложили ребятам рисовать прямо на стенах коридоров школы, — рассказал на своей странице в соцсетях мэр города Вадим Германов. — Учитель изобразительного искусства Наталья Шаркова возглавила группу энтузиастов: теперь вместо темно-коричневых стен появился проект „Россия в красках“. Ребята после уроков с удовольствием остаются и рисуют мир, в котором нет места темным оттенкам».

Идею поддержали и городские чиновники: школе выделаны деньги на художества. Их хватит, чтобы купить краски и завершить работы в коридоре и приступить к новым проектам.

«Крупный строительный гипермаркет уже рассматривает возможность выделения материалов для участия в этой затее. Школа преобразится, а дети направят свою энергию в творческое русло. Подобные проекты хочется поддерживать — будем это делать и впредь», — рассказал Вадим Германов.