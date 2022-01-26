В Вологодской области легко болеющих коронавирусом будут лечить дистанционно

На Вологодчине растет заболевание коронавирусом, в том числе из-за нового штамма омикрон. В сутки фиксируется до 400 случаев - заразность омикрона весьма высока.

Как следствие, резко возросла нагрузка на первичное звено здравоохранения. Решено. что при легком течении болезни все консультации будут вестись дистанционно.

И только при температуре больного выше 38 градусов следует вызывать врача на дом или скорую помощь, которая, при необходимости, доставит его в моногоспиталь.

Одновременно на Вологодчине снизились темпы вакцинации. В Вологодском районе обещают разыграть земельный участок и другие призы среди привитых. Другие муниципалитеты надеются на сознательность граждан и силу убеждения.