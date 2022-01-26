В Вологодской области погиб водитель грузовика

Фото: УМВД по Вологодской области.

В Вытегорском районе в ДТП погиб водитель грузовика. Дорожная авария с участием двух грузовиков произошла 25 января в Вытегорском районе. По информации пресс-службы областного УМВД, столкнулись два большегруза. ЧП случилось около восьми часов вечера на 249-м километре трассы Вологда — Медвежьегорск. Скания с прицепом протаранила грузовой Вольво.

В результате кабина Вольво превратилась в металлолом, погиб 35-летний водитель. Причины ЧП установят сотрудники ГИБДД.