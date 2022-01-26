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Происшествия26 января 2022 7:17

В Вологодской области погиб водитель грузовика

Произошло столкновение двух большегрузов
Иван Чухнин
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Фото: УМВД по Вологодской области.

Фото: УМВД по Вологодской области.

В Вытегорском районе в ДТП погиб водитель грузовика. Дорожная авария с участием двух грузовиков произошла 25 января в Вытегорском районе. По информации пресс-службы областного УМВД, столкнулись два большегруза. ЧП случилось около восьми часов вечера на 249-м километре трассы Вологда — Медвежьегорск. Скания с прицепом протаранила грузовой Вольво.

В результате кабина Вольво превратилась в металлолом, погиб 35-летний водитель. Причины ЧП установят сотрудники ГИБДД.