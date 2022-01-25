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Общество25 января 2022 20:55

Оголодавший дикий кабан был готов прокатиться на санях за еду

Лесным животным зимой приходится туго
Евдокия САХАРОВА
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Под Тарногой местный житель Михаил Баженов снял удивительные ролики. Мужчина развозил на снегоходе корм для лесных животных, а кабаны так оголодали, что сами прыгали в сани. Молодой кабанчик по запаху распознал корм в мешках и своим рыльцем пытался прорваться к заветному лакомству. Ему так и не удалось окунуть свой пятачок в еду - мешки не поддавались. Зверь скрылся в лесу.

Видео распространили в группе ВКонтакте областного охотдепартамента. Специалисты пояснили, что зимой диких животных обязательно нужно подкармливать. Для этого охотоведы обустраивают специальные площадки. Звери охотно собираются в таких столовых. Автор ролика как раз развозил по лесу корм для диких животных - в глубоком снегу они не могут найти себе пищу.