Оголодавший дикий кабан был готов прокатиться на санях за еду

Под Тарногой местный житель Михаил Баженов снял удивительные ролики. Мужчина развозил на снегоходе корм для лесных животных, а кабаны так оголодали, что сами прыгали в сани. Молодой кабанчик по запаху распознал корм в мешках и своим рыльцем пытался прорваться к заветному лакомству. Ему так и не удалось окунуть свой пятачок в еду - мешки не поддавались. Зверь скрылся в лесу.

Видео распространили в группе ВКонтакте областного охотдепартамента. Специалисты пояснили, что зимой диких животных обязательно нужно подкармливать. Для этого охотоведы обустраивают специальные площадки. Звери охотно собираются в таких столовых. Автор ролика как раз развозил по лесу корм для диких животных - в глубоком снегу они не могут найти себе пищу.